Ф'юрі не проводив спаринги перед першим боєм з Усиком, була вагома причина

Енді Лі, тренер британського боксера хевівейту Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) розповів, що "Циганський король" перед боєм з Олександром Усиком (22-0, 14 KO) не спарингував під час тренувального табору через побоювання, що розсічення, яке відтермінувало заплановану дату бою, знову відкриється.

Слова Лі наводить портал Seconds Out.

"Бої виграються і програються на рингу, але вони також виграються і програються під час тренувань і підготовки. Через перенесення дати бою і через розсічення Тайсон не міг спарингувати, це забирає кондиції і гостроту, а також здатність концентруватися, залишатися готовим і витримувати атаки.

Коли Тайсон досягав успіху, йому доводилося розслаблятися, відступати і шукати можливість відпочити і відновити свою енергію, і це заохочувало Усика виходити вперед".

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року, але був перенесений на 19 травня. Під час одного зі спарингів британець отримав серйозне розсічення, внаслідок чого йому навіть довелося накладати шви.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг Ф'юрі розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.