Тренер Дюбуа – про бій з Усиком: Ми перемогли за всіма параметрами

Дон Чарльз, тренер володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), розповів про досвід, який його підопічний здобув у бою проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) та заявив, що британець переміг за всіма параметрами.

Його слова передає Boxing Scene.

"Люди завжди говорять про бої проти Міллера та Хрговича – ні, ні. Бій проти Усика – це дуже знаковий момент.

Я не скидаю з рахунків бій проти Усика. У Польщі ми не отримали результату, але я ніколи не скидаю його з рахунків. Я повинен згадати про це. Це була перемога за всіма параметрами. Це була перемога, перш ніж ми програли. Даніель черпає з цього досвід. Він розбив того хлопця. Він збив його з ніг. Його центральна нервова система була відключена.

Я знаю, що я бачив, тому ніхто інший не може мені нічого сказати. Ви можете зайти в інтернет і подивитися на це. Усик був врятований індустрією, рефері, що дозволило йому перегрупуватися, і він використав свій досвід, щоб здобути перемогу.

Ми провели 15 тижнів разом перед боєм з Усиком і билися з шульгою, який зараз є абсолютним чемпіоном світу у надважкій ваз. Минуло 14 місяців. Чого Даніель досяг за 14 місяців? Це неймовірно, справді" – сказав Чарльз.