Тренер Дюбуа – про бій з Усиком: Ми перемогли за всіма параметрами
Дон Чарльз, тренер володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), розповів про досвід, який його підопічний здобув у бою проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) та заявив, що британець переміг за всіма параметрами.
Його слова передає Boxing Scene.
"Люди завжди говорять про бої проти Міллера та Хрговича – ні, ні. Бій проти Усика – це дуже знаковий момент.
Я не скидаю з рахунків бій проти Усика. У Польщі ми не отримали результату, але я ніколи не скидаю його з рахунків. Я повинен згадати про це. Це була перемога за всіма параметрами. Це була перемога, перш ніж ми програли. Даніель черпає з цього досвід. Він розбив того хлопця. Він збив його з ніг. Його центральна нервова система була відключена.
Я знаю, що я бачив, тому ніхто інший не може мені нічого сказати. Ви можете зайти в інтернет і подивитися на це. Усик був врятований індустрією, рефері, що дозволило йому перегрупуватися, і він використав свій досвід, щоб здобути перемогу.
Ми провели 15 тижнів разом перед боєм з Усиком і билися з шульгою, який зараз є абсолютним чемпіоном світу у надважкій ваз. Минуло 14 місяців. Чого Даніель досяг за 14 місяців? Це неймовірно, справді" – сказав Чарльз.
Нагадаємо, Дюбуа, після перемоги над Ентоні Джошуа, заявив, що хотів би провести другий бій проти Усика.
Перший поєдинок між британцем та українцем відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою 37-річного боксера нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.
Наступною зустріччю Усика стане реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. У першому бою українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.