Тренер Дюбуа: Даніель довів, що може звалити Усика

Фахівець Дон Чарльз, який тренує Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що його підопічний та Олександр Усик мають провести реванш.

Його слова цитує talkSport.

"Бій між Усиком та Дюбуа складався з 2 частин. Ми виграли першу половину бою, а Усик виграв другу половину.

Даніель вже довів, що може звалити його, це був удар по правилах, повторюю це ще раз. Але зараз я знову закликаю їх виставити Олександра Усика проти Даніеля, я кидаю їм виклик", – сказав Чарльз.