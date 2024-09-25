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Тренер Дюбуа: Даніель довів, що може звалити Усика

Руслан Травкін — 25 вересня, 12:29
Тренер Дюбуа: Даніель довів, що може звалити Усика

Фахівець Дон Чарльз, який тренує Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що його підопічний та Олександр Усик мають провести реванш.

Його слова цитує talkSport.

"Бій між Усиком та Дюбуа складався з 2 частин. Ми виграли першу половину бою, а Усик виграв другу половину.

Даніель вже довів, що може звалити його, це був удар по правилах, повторюю це ще раз. Але зараз я знову закликаю їх виставити Олександра Усика проти Даніеля, я кидаю їм виклик", – сказав Чарльз.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у 9 раунді. Той бій запам'ятався тим, що Даніель вдарив Олександра нижче пояса.

Олександр Усик Даніель Дюбуа

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