Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Белью: Джойсу пора завершити кар'єру

Андрій Яросименко — 4 вересня, 08:52
Белью: Джойсу пора завершити кар'єру
Джо Джойс
Getty images

Колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью вважає, що Джо Джойс (16-3, 15 КО) має завершити боксерську кар'єру.

Його слова передає Sports Illustrated.

"Джойсу настав час зупинитися, тому що він занадто повільний і передбачуваний. Рано чи пізно станеться нещасний випадок. Я сподіваюся, що Джо закінчить кар'єру. Не хочу бачити, як йому завдають болю. Він страждає", — сказав Белью.

Нагадаємо, останнім поєдинком Джойса був бій проти його земляка Дерека Чісори (35-13, 23 КО). Бійці пройшли усю дистанцію у 10 раундів. У передостанній трихвилинці Чісора зміг відправити суперника в нокдаун, проте Джо піднявся та продовжив поєдинок.

Зазначимо, що для 40-річного Дерека це був останній бій у професійній кар'єрі.

Бокс Дерек Чісора Джо Джойс Тоні Белью

Джо Джойс

Джойс: Готовий знову вийти на ринг
Дерек Чісора — Джо Джойс: огляд бою
Чісора переміг Джойса одноголосним рішенням суддів
Промоутер назвав наступного суперника Джойса після бою з Чісорою
Джойс переважив Чісору напередодні поєдинку

Останні новини