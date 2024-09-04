Белью: Джойсу пора завершити кар'єру

Колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью вважає, що Джо Джойс (16-3, 15 КО) має завершити боксерську кар'єру.

Його слова передає Sports Illustrated.

"Джойсу настав час зупинитися, тому що він занадто повільний і передбачуваний. Рано чи пізно станеться нещасний випадок. Я сподіваюся, що Джо закінчить кар'єру. Не хочу бачити, як йому завдають болю. Він страждає", — сказав Белью.

Нагадаємо, останнім поєдинком Джойса був бій проти його земляка Дерека Чісори (35-13, 23 КО). Бійці пройшли усю дистанцію у 10 раундів. У передостанній трихвилинці Чісора зміг відправити суперника в нокдаун, проте Джо піднявся та продовжив поєдинок.

Зазначимо, що для 40-річного Дерека це був останній бій у професійній кар'єрі.