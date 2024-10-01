Белью назвав найкращого панчера в історії боксу

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що Джордж Форман – найкращий панчер в історії боксу.

Його слова цитує Vringe.com.

"Це точно Джордж Форман. Найкрутіший панчер з усіх, що я коли-небудь бачив. Поза всякими сумнівами, найкращий із найкращих.

Панчера треба судити з того, кого він нокаутував. Тому навіть не кажіть мені про Уайлдера, що він є найкрутішим панчером, якого колись бачив світ боксу. Кого, скажіть, він нокаутував? – сказав Белью.