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Чемпіон Бокс

Белью назвав найкращого панчера в історії боксу

Руслан Травкін — 1 жовтня, 20:00
Белью назвав найкращого панчера в історії боксу
Тоні Белью
Instagram

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що Джордж Форман – найкращий панчер в історії боксу.

Його слова цитує Vringe.com.

"Це точно Джордж Форман. Найкрутіший панчер з усіх, що я коли-небудь бачив. Поза всякими сумнівами, найкращий із найкращих.

Панчера треба судити з того, кого він нокаутував. Тому навіть не кажіть мені про Уайлдера, що він є найкрутішим панчером, якого колись бачив світ боксу. Кого, скажіть, він нокаутував? – сказав Белью.

Нагадаємо, декілька років тому Деонтей Вайлдер заявив, що саме він є найкращим панчером за всю історію боксу.

Бокс Форман Тоні Белью

Тоні Белью

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