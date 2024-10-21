Промоутер Богачука оцінив шанси українця у бою проти Мадрімова

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (24-2, 23 КО), вважає, що проти Ісраїла Мадрімова українця чекає складний бій.

Його слова цитує BoxingScene.

"Мадрімов – це ще один складний бій, але я думаю, що Сергій може виграти цей поєдинок. Це ще одна велика можливість для Сергія. Якщо він зможе перемогти Мадрімова, то це означатиме, що він провів приголомшливий рік.

Він чудово боксував із Браяном Мендосою та Віджілом Ортісом. Пам’ятайте, що Ортіс на той момент мав 20-0 і 20 нокаутів. Люди очікували, що він нокаутує Богачука, і коли Богачук двічі відправив його у нокдаун – це дійсно відкрило людям очі: "Вау , Богачук дійсно приголомшливий боєць", – сказав Леффлер.