Фундора домовився про бій зі Спенсом у 2025 році

Чемпіон WBC та WBO у першій середній вазі Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) домовився про поєдинок з колишнім чемпіоном в напівсередній вазі Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Про це повідомляє американський рефері та аналітик ESPN Knock Out Фернандо Барбоза.

Бій планують провести в січні в Арлінгтоні на "AT&T Stadium".

Для Еррола це буде дебют у першій середній вазі. Він вийде в ринг вперше з липня 2023 року, тоді Спенс програв нокаутом у 9-му раунді Теренсу Кроуфорду.

Фундора наразі володіє поясами WBC і WBO у першій середній вазі після перемоги роздільним рішенням суддів над австралійцем Тімом Цзю у кривавому поєдинку.