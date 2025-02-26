Ми були готові до бою: Фундора – про скасування поєдинку зі Спенсом

Чемпіон WBC і WBO у першій середній вазі Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) розчарований скасуванням бою з ексчемпіоном у напівсередній вазі Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Цитує боксера BoxingScene

"Знаєте, ми були готові битися – вони постійно переносили дати. Я не знаю, що сталося з боку Спенса; я не можу говорити від імені Спенса, але ми були готові до бою. Дати постійно змінювалися з якоїсь причини, не знаю.

Ми тренувалися з травня минулого року. Вони назвали нам ім'я Спенса. Цього не сталося, але ось ми тут. Це просто бокс. Все постійно змінюється. Суперники змінюються. Події змінюються.

Всі боксери тренуються цілий рік. Це не сезонний вид спорту, тому просто продовжуємо робити те, що робимо, і коли приходить бій, ми приймаємо його", – сказав Фундора.