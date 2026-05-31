Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Серрано провела захист титулів у бою з Гансон, повторивши рекорд жіночого боксу за кількістю нокаутів

Олександр Булава — 31 травня 2026, 11:22
Серрано провела захист титулів у бою з Гансон, повторивши рекорд жіночого боксу за кількістю нокаутів

37-річна чемпіонка світу в семи вагових категоріях Аманда Серрано (49-4-1, 32 КО) провела черговий захист титулів WBA і WBO в напівлегкій вазі.

Бій відбувся у "Ель-Пасо Каунті Колізеум" у Техасі. Аманда технічним нокаутом здолала Шеєн Гансон (17-3, 13 KO) в другому раунді.

Для Серрано це була 32 перемога нокаутом. Вона повторила рекорд жіночого боксу за їх кількістю, зрівнявшись з Крісті Мартін.

"У наступному поєдинку я можу побити рекорд за кількістю нокаутів. Я можу здобути свою 50-ту перемогу і побити рекорд Крісті Мартін за кількістю нокаутів", – заявила Серрано.

Напередодні чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол успішно захистив свої титули в поєдинку проти обов'язкового претендента за версією IBF Міхаеля Айферта.

Аманда Серрано

Аманда Серрано

Серрано захистила титули WBA і WBO у поєдинку з Тельєс
Трилогія закінчена: Тейлор знову перемагає Серрано
Трилогії бути: Серрано знову вийде на ринг проти Тейлор
Усе вирішив останній раунд: записки суддів бою Тейлор – Серрано
Контроверсійне рішення: судді одноголосно віддали перемогу Тейлор у бою проти Серрано

Останні новини