Серрано провела захист титулів у бою з Гансон, повторивши рекорд жіночого боксу за кількістю нокаутів

37-річна чемпіонка світу в семи вагових категоріях Аманда Серрано (49-4-1, 32 КО) провела черговий захист титулів WBA і WBO в напівлегкій вазі.

Бій відбувся у "Ель-Пасо Каунті Колізеум" у Техасі. Аманда технічним нокаутом здолала Шеєн Гансон (17-3, 13 KO) в другому раунді.

Для Серрано це була 32 перемога нокаутом. Вона повторила рекорд жіночого боксу за їх кількістю, зрівнявшись з Крісті Мартін.

"У наступному поєдинку я можу побити рекорд за кількістю нокаутів. Я можу здобути свою 50-ту перемогу і побити рекорд Крісті Мартін за кількістю нокаутів", – заявила Серрано.

Напередодні чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол успішно захистив свої титули в поєдинку проти обов'язкового претендента за версією IBF Міхаеля Айферта.