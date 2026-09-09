Залишився "Last dance": легенда боксу анонсувала завершення кар'єри

Чемпіонка WBA та WBO у напівлегкій вазі Аманда Серрано (50-4-1, 32 КО) анонсувала завершення кар'єри.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Легендарна боксерка заявила, що проведе останній бій у січні 2027 року. Наразі невідомо, хто буде її суперницею.

В цьому поєдинку вона спробує стати абсолютною рекордсменкою жіночого боксу за кількістю нокаутів. У травні пуерториканка зрівнялась із Крісті Мартін, обидві мають по 32 дострокові перемоги.

Зазначимо, що Серрано є чемпіонкою світу в семи вагових категоріях, а також єдиною представницею своєї країни, яка ставала абсолютом в еру чотирьох поясів. Востаннє вона виходила на ринг у серпні, коли здолала одноголосним рішенням суддів Лукресію Манзур.

Нагадаємо, що напередодні легендарна Кеті Тейлор оголосила про завершення кар'єри. В останньому бою вона перемогла Флору Пілі, ставши 3-разовою абсолютною чемпіонкою світу.