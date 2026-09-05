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Тейлор та Пілі пройшли процедуру зважування перед останнім поєдинком легендарної ірландки

Олександр Булава — 5 вересня 2026, 11:19
Тейлор та Пілі пройшли процедуру зважування перед останнім поєдинком легендарної ірландки
Тейлор та Пілі
skysports

Легендарна ірландська боксерка, чемпіонка світу за версіями WBA, IBF та WBO у першій напівсередній вазі Кеті Тейлор (25-1, 6 КО) та її суперниця з Франції Флора Пілі (12-0, 2 КО) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні поєдинку.

Результати зважування:

  • Кеті Тейлор: 63,3 кг
  • Флора Пілі: 63,4 кг

Бій відбудеться 5 вересня на легендарній арені "Кроук Парк" у Дубліні. Цей поєдинок стане останнім у 25-річній кар'єрі 39-річної Тейлор, яка розпочала свій шлях у боксі ще у 2001 році.

На кону стоятиме вакантний пояс WBC, переможець якого отримає титул абсолютної чемпіонки світу. У разі успіху Тейлор здобуде цей статус уже втретє.

Востаннє ринг на "Кроук Парк" встановлювали ще у 1972 році для бою Мухаммеда Алі проти Ела "Блу" Льюїса. 

Нагадаємо, у листопаді минулого року Тейлор перемого завершила трилогію з Аманюд Серрано.

Кеті Тейлор

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