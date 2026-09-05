Тейлор та Пілі пройшли процедуру зважування перед останнім поєдинком легендарної ірландки
Легендарна ірландська боксерка, чемпіонка світу за версіями WBA, IBF та WBO у першій напівсередній вазі Кеті Тейлор (25-1, 6 КО) та її суперниця з Франції Флора Пілі (12-0, 2 КО) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні поєдинку.
Результати зважування:
- Кеті Тейлор: 63,3 кг
- Флора Пілі: 63,4 кг
Бій відбудеться 5 вересня на легендарній арені "Кроук Парк" у Дубліні. Цей поєдинок стане останнім у 25-річній кар'єрі 39-річної Тейлор, яка розпочала свій шлях у боксі ще у 2001 році.
На кону стоятиме вакантний пояс WBC, переможець якого отримає титул абсолютної чемпіонки світу. У разі успіху Тейлор здобуде цей статус уже втретє.
Востаннє ринг на "Кроук Парк" встановлювали ще у 1972 році для бою Мухаммеда Алі проти Ела "Блу" Льюїса.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Тейлор перемого завершила трилогію з Аманюд Серрано.