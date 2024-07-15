Лопес: Я знаю як здолати Кроуфорда

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (20-1, 13 КО) заявив, що знає як перемогти колишнього абсолютного чемпіона у двох дивізіонах Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Його слова передає Boxingnews24.

"Так, я божевільний. Я піду прямо до нього. Скільки разів люди робили це, і їм не вдалося? У цьому вся краса. Чому я не можу цього зробити? Різниця тільки в тому, що я досягну успіху. Це робить мою перемогу набагато солодшою. Питання лише в тому, як перемогти такого хлопця, як Теренс Кроуфорд? Я це знаю, а ви всі дізнаєтесь, коли ми битимемося", — сказав боксер.

Нагадаємо, нещодавно промоутер Едді Гірн оцінив можливість організації бою Кроуфорда з володарем титулу IBF у напівсередній вазі Джароном Еннісом (33-0, 28 KO).

Наступний поєдинок Теренса запланований на 3 серпня проти володаря титулу WBA Ісраїла Мадрімова (10-0, 7 КО).