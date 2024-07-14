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Гірн назвав умову організації поєдинку Кроуфорда з Еннісом

Олександр Булава — 14 липня, 13:05
Гірн назвав умову організації поєдинку Кроуфорда з Еннісом

Промоутер Едді Гірн оцінив можливість організації бою колишнього абсолютного чемпіона у двох дивізіонах Теренса Кроуфорда з володарем титулу IBF у напівсередній вазі Джароном Еннісом.

Цитує промоутера Boxing 24/7.

"Я щойно закінчив розмову з Його Високоповажністю Туркі Аль-Шейхом, який запитав мене, чи проведемо ми бій з Кроуфордом, на що Енніс відповів йому: "Надішліть контракт".

Отже, Теренс Кроуфорд, якщо він переможе Мадрімова 3 серпня, матиме шанс переконатися, чи є Енніс бійцем світового класу.

Якщо Сауль Альварес не битиметься з Теренсом Кроуфордом, а я не думаю, що він це зробить, то ви побачите бій Енніса проти Теренса Кроуфорда у першому кварталі 2025 року", — сказав Гірн.

Напередодні Енніс достроково переміг представника Вірменії Давіда Аванесяна (30-4-5, 18 КО) та захистив титул IBF у напівсередній вазі.

Наступний поєдинок Кроуфорда запланований на 3 серпня проти володаря титулу WBA Ісраїла Мадрімова (10-0, 7 КО).

Бокс Едді Гірн Теренс Кроуфорд Джарон Енніс

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