Гірн назвав умову організації поєдинку Кроуфорда з Еннісом

Промоутер Едді Гірн оцінив можливість організації бою колишнього абсолютного чемпіона у двох дивізіонах Теренса Кроуфорда з володарем титулу IBF у напівсередній вазі Джароном Еннісом.

Цитує промоутера Boxing 24/7.

"Я щойно закінчив розмову з Його Високоповажністю Туркі Аль-Шейхом, який запитав мене, чи проведемо ми бій з Кроуфордом, на що Енніс відповів йому: "Надішліть контракт".

Отже, Теренс Кроуфорд, якщо він переможе Мадрімова 3 серпня, матиме шанс переконатися, чи є Енніс бійцем світового класу.

Якщо Сауль Альварес не битиметься з Теренсом Кроуфордом, а я не думаю, що він це зробить, то ви побачите бій Енніса проти Теренса Кроуфорда у першому кварталі 2025 року", — сказав Гірн.