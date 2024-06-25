Лопес спростував організацію бою між Ломаченком та Девісом

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (20-1, 13 КО) заявив, що бій між чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0, 28 КО) та володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО) не відбудеться.

Слова Лопеса передає talkSPORT.

"Мені потрібно просвітити вас. Я намагався організувати поєдинок з Ісааком Крузом. Я говорив з його менеджером, і він сказав: "Воу-воу, ми тільки-но отримали чемпіонський бій. У нас буде реванш з Джервонтою Девісом". Тож ви побачите це дуже швидко. Я кажу все як є, тому мені не соромно", — сказав Теофімо.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.

Водночас Ломаченко технічним нокаутував колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО).