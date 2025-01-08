Лопес: Я у відмінній формі та готовий до бою
Теофімо Лопес
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Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) заявив про готовність повернутися на ринг.
Про це боксер розповів у соцмережі "Х".
"Тільки боксерські новини: Я у відмінній формі та готовий до бою. Моя вага 150 фунтів (68 кг), і я стабільно тренуюся щодня і щоночі.
Мої принципи прості: коли ти на вершині гори, ти повинен продовжувати вдосконалювати себе – розум, тіло та душу", – написав Лопес.
Нагадаємо, Лопес востаннє виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.
Раніше Теофімо розпочав співпрацю з тренером Сауля Альвереса – Едді Рейносо.