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Чемпіон Бокс

Лопес: Я у відмінній формі та готовий до бою

Олександр Булава — 8 січня 2025, 19:55
Лопес: Я у відмінній формі та готовий до бою
Теофімо Лопес
Getty Images

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) заявив про готовність повернутися на ринг.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

"Тільки боксерські новини: Я у відмінній формі та готовий до бою. Моя вага 150 фунтів (68 кг), і я стабільно тренуюся щодня і щоночі.

Мої принципи прості: коли ти на вершині гори, ти повинен продовжувати вдосконалювати себе – розум, тіло та душу", – написав Лопес.

Нагадаємо, Лопес востаннє виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Раніше Теофімо розпочав співпрацю з тренером Сауля АльвересаЕдді Рейносо.

Теофімо Лопес

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