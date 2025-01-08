Лопес: Я у відмінній формі та готовий до бою

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) заявив про готовність повернутися на ринг.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

"Тільки боксерські новини: Я у відмінній формі та готовий до бою. Моя вага 150 фунтів (68 кг), і я стабільно тренуюся щодня і щоночі.

Мої принципи прості: коли ти на вершині гори, ти повинен продовжувати вдосконалювати себе – розум, тіло та душу", – написав Лопес.