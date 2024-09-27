Арум анонсував повернення Лопеса
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум анонсував наступний бій чемпіона WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (21-1, 13 КО).
Про це промоутер розповів у коментарі BadLeftHook.
Лопес повернеться на ринг у 2025 році.
"Ми говорили з ним, він хотів узяти невелику перерву, у нього були деякі особисті проблеми.
Але ми хочемо повернути його в ринг на початку наступного року", – сказав Арум.
Останнім поєдинком Лопеса був бій проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО), який відбувся у червні. Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.
Напередодні Теофімо відмовився від поєдинку проти Девіна Хейні (31-1, 15 КО).