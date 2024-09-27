Арум анонсував повернення Лопеса

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум анонсував наступний бій чемпіона WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (21-1, 13 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі BadLeftHook.

Лопес повернеться на ринг у 2025 році.

"Ми говорили з ним, він хотів узяти невелику перерву, у нього були деякі особисті проблеми.

Але ми хочемо повернути його в ринг на початку наступного року", – сказав Арум.