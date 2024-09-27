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Арум анонсував повернення Лопеса

Олександр Булава — 27 вересня, 13:59
Арум анонсував повернення Лопеса

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум анонсував наступний бій чемпіона WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (21-1, 13 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі BadLeftHook.

Лопес повернеться на ринг у 2025 році.

"Ми говорили з ним, він хотів узяти невелику перерву, у нього були деякі особисті проблеми.

Але ми хочемо повернути його в ринг на початку наступного року", – сказав Арум.

Останнім поєдинком Лопеса був бій проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО), який відбувся у червні. Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Напередодні Теофімо відмовився від поєдинку проти Девіна Хейні (31-1, 15 КО).

Бокс Теофімо Лопес Боб Арум

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