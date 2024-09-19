Не готовий: Лопес відмовився від бою з Хейні

Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) відмовився від бою проти Девіна Хейні (31-1, 15 КО).

Про це розповів Хейні у коментарі ALL THE SMOKE FIGHT.

"Я мав повернутися на ринг у жовтні в Саудівській Аравії, і наступний бій мав провести проти Тео. Туркі Аль-Шейх запропонував йому побитись, але той сказав, що не готовий", – сказав Хейні.

В останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.

Останнім поєдинком Лопеса був бій проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.