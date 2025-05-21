Колишній тренер Тайсона: Другий бій проти Дюбуа буде складнішим для Усика

Легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом та іншими відомими боксерами, вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) у реванші завдасть Олександру Усику (23-0, 14 КО) значно більше проблем, ніж у їхньому першому поєдинку.

Слова Атласа передає Slingo.com.

"Я хотів би побачити, як Олександр Усик завершує кар'єру. Я знаю, що він збирається битися з Даніелем Дюбуа, і це буде набагато небезпечніший бій, тому що Дюбуа знайшов себе, він вірить у себе.

Він став хлопцем, про якого говорять, що в нього не вистачає духу – я не вірив у це. Він просто не знайшов себе. Він не знав, що в нього така сила духу. І тепер, коли він знає це, з його габаритами і силою, він зараз дуже небезпечний.

Я не кажу, що Усик зараз не переможе його, тому що я ніколи не ставив проти цього хлопця, тому що він знає, як перемагати.

Його найсильніша риса – вміння знайти спосіб перемогти. Це таке вміння, як і джеб або сила. Я не ставлю проти Усика, але я не хочу бачити поганих кінцівок у моєму виді спорту, яким я займаюся п'ятдесят років.

Я хотів би побачити, як Усик завершує кар'єру, тому що він повинен бути в списку найкращих надважковаговиків усіх часів. Нехай він зараз йде в захід сонця, але він хоче битися з Дюбуа", – сказав Атлас.