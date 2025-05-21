Визначився перший спаринг-партнер Дюбуа напередодні реваншу проти Усика

Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) проводить спаринги з 21-річним британцем Айзеком Окохом.

Про це повідомив Айзек у своїх соцмережах.

Він опублікував stories в Instagram, підписавши публікацію: "Раунди з чемпіоном".

Окох виступає за збірну Великої Британії. На аматорському рівні має рекорд 24-7, 1 КО.

Нагадаємо, раніше Дюбуа розповів про свої очікування від реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).