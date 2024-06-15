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Люди будуть шоковані: легендарний тренер вірить у перемогу Гвоздика над Бенавідесом

Игорь Чернявский — 15 червня, 16:05
Люди будуть шоковані: легендарний тренер вірить у перемогу Гвоздика над Бенавідесом

Колишній тренер Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО) Тедді Атлас вважає, що українець здійснить апсет у поєдинку проти Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО).

Про це легендарний наставник розповів у інтерв’ю Seconds Out.

"Гвоздик занадто швидкий і розумний, він невловимий і буде протистояти Бенавідесу з усіх сил. Він розбере його на частини. Люди будуть шоковані.

Мені подобається Бенавідес і те, як він б'ється, поводиться, не боїться рубатися з будь-ким. Мені це подобається, але я думаю, що Гвоздик поб'є його", — сказав Атлас.

Зазначимо, що впродовж тривалого часу Гвоздик тренувався під керівництвом Тедді Атласа.

Поєдинок за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня. Напередодні відбулась церемонія зважування.

У своєму попередньому бою українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул від Деметріуса Андраде.

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