Люди будуть шоковані: легендарний тренер вірить у перемогу Гвоздика над Бенавідесом

Колишній тренер Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО) Тедді Атлас вважає, що українець здійснить апсет у поєдинку проти Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО).

Про це легендарний наставник розповів у інтерв’ю Seconds Out.

"Гвоздик занадто швидкий і розумний, він невловимий і буде протистояти Бенавідесу з усіх сил. Він розбере його на частини. Люди будуть шоковані.

Мені подобається Бенавідес і те, як він б'ється, поводиться, не боїться рубатися з будь-ким. Мені це подобається, але я думаю, що Гвоздик поб'є його", — сказав Атлас.