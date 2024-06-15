Люди будуть шоковані: легендарний тренер вірить у перемогу Гвоздика над Бенавідесом
Колишній тренер Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО) Тедді Атлас вважає, що українець здійснить апсет у поєдинку проти Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО).
Про це легендарний наставник розповів у інтерв’ю Seconds Out.
"Гвоздик занадто швидкий і розумний, він невловимий і буде протистояти Бенавідесу з усіх сил. Він розбере його на частини. Люди будуть шоковані.
Мені подобається Бенавідес і те, як він б'ється, поводиться, не боїться рубатися з будь-ким. Мені це подобається, але я думаю, що Гвоздик поб'є його", — сказав Атлас.
Зазначимо, що впродовж тривалого часу Гвоздик тренувався під керівництвом Тедді Атласа.
Поєдинок за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня. Напередодні відбулась церемонія зважування.
У своєму попередньому бою українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул від Деметріуса Андраде.