Гвоздик та Бенавідес показали однакову вагу напередодні поєдинку
Український боксер Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) та Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) провели процедуру зважування перед боєм.
Обидва боксери показали на вагах 79 кг.
Поєдинок за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня у Лас-Вегасі. Напередодні Гвоздик та Бенавідес провели битву поглядів.
У своєму попередньому бою українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул від Деметріуса Андраде.