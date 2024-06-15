Гвоздик та Бенавідес показали однакову вагу напередодні поєдинку

Український боксер Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) та Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) провели процедуру зважування перед боєм.

Обидва боксери показали на вагах 79 кг.

Benavidez and Gvozdyk make weight ahead of their matchup on Saturday 👊 pic.twitter.com/VVkZti2FJw — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 15, 2024

Поєдинок за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня у Лас-Вегасі. Напередодні Гвоздик та Бенавідес провели битву поглядів.

У своєму попередньому бою українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул від Деметріуса Андраде.