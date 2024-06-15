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Гвоздик та Бенавідес показали однакову вагу напередодні поєдинку

Олександр Булава — 15 червня, 08:52
Гвоздик та Бенавідес показали однакову вагу напередодні поєдинку

Український боксер Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) та Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) провели процедуру зважування перед боєм.

Обидва боксери показали на вагах 79 кг.

Поєдинок за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня у Лас-Вегасі. Напередодні Гвоздик та Бенавідес провели битву поглядів.

У своєму попередньому бою українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул від Деметріуса Андраде.

Бокс Олександр Гвоздик Давід Бенавідес

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