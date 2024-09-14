Усик завжди знаходить спосіб перемогти: Атлас — про свій список найкращих боксерів на цей час

Американський тренер Тедді Атлас вважає українця Олександра Усика (22-0, 14 КО) найкращим боксером у світі на цей час.

Його слова передає Secondsout.

"Після того неймовірного бою, коли Усик об’єднав усі титули проти Ф’юрі, я вийшов і оголосив його номером один. І Кроуфорд погодився. Кроуфорд навіть сказав це сам. Тож у мене був Усик номер один. Іноуе та Кроуфорд прямо борються, щоб побачити, хто зараз за Усиком. Вони троє, особисто для мене, дуже близько в рейтингу. Але Усик завжди знаходить спосіб перемогти", — сказав фахівець.

Нагадаємо, наразі українець очолює рейтинги найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) від ESPN та The Ring.

Наступною зустріччю Усика стане реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. У першому бою українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.