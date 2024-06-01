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Атлас назвав фаворита протистояння Вайлдер — Чжилей

Олександр Булава — 1 червня, 19:43
Атлас назвав фаворита протистояння Вайлдер — Чжилей

Американський тренер Тедді Атлас вважає китайця Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО) фаворитом у поєдинку проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 КО).

Цитує Атласа Boxing News 24.

"Вайлдер навіть не зміг встановити свою бомбу проти Паркера. Кидав один-два неточних удари, багато пропускав. Був без балансу, без підготовлених ударів. Однією з його переваг є великий розмах рук та високий зріст. Деонтей повинен боксувати на дальній дистанції, щоб мати можливість піймати суперників ударом.

Ставлю на Чжилея, але лише з невеликою перевагою, бо один удар змінить усе. Чжан – шульга. А хто найкращий вбивця шульги? Праворукий боксер, яким є Вайлдер. Це бій за кар’єру для обох хлопців", — сказав Атлас.

Напередодні відбулась офіційна церемонія зважування. На якій Чжилей на понад 30 кг переважив Вайлдера.

Їх поєдинок відбудеться у ніч з 1 на 2 червня. Цікаво, що обоє у своїх попередніх боях поступилися Джозефу Паркеру.

Атлас Бокс Деонтей Вайлдер Чжан Чжилей

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