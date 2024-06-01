Атлас назвав фаворита протистояння Вайлдер — Чжилей
Американський тренер Тедді Атлас вважає китайця Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО) фаворитом у поєдинку проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 КО).
Цитує Атласа Boxing News 24.
"Вайлдер навіть не зміг встановити свою бомбу проти Паркера. Кидав один-два неточних удари, багато пропускав. Був без балансу, без підготовлених ударів. Однією з його переваг є великий розмах рук та високий зріст. Деонтей повинен боксувати на дальній дистанції, щоб мати можливість піймати суперників ударом.
Ставлю на Чжилея, але лише з невеликою перевагою, бо один удар змінить усе. Чжан – шульга. А хто найкращий вбивця шульги? Праворукий боксер, яким є Вайлдер. Це бій за кар’єру для обох хлопців", — сказав Атлас.
Напередодні відбулась офіційна церемонія зважування. На якій Чжилей на понад 30 кг переважив Вайлдера.
Їх поєдинок відбудеться у ніч з 1 на 2 червня. Цікаво, що обоє у своїх попередніх боях поступилися Джозефу Паркеру.