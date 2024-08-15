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Найкращий з найкращих: Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P

Андрій Яросименко — 15 серпня, 16:15
Найкращий з найкращих: Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P
Олександ Усик
Getty images

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) зберіг лідерство в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Новий рейтинг опублікував портал ESPN.

Усик очолив список після перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Рейтинг залишився без змін з моменту його останнього оновлення.

Рейтинг P4P від ESPN

  1. (2) (Олександр Усик (22-0, 14 KO)
  2. (2)Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)
  3. (3) Наоя Іноуе (27-0, 24 KO)
  4. (4) Дмитро Бівол (23-0, 12 КО)
  5. (5) Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 KO)
  6. (6) Артур Бетербієв (20-0, 20 КО)
  7. (7) Джессі Родрігес (20-0, 13 КО)
  8. (8) Джервонта Девіс (30-0, 28 КО)
  9. (9) Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО)
  10. (10) Теофімо Лопес (21-1, 13 КО)

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, раніше свій список опублікував журнал The Ring, Усик продовжує впевнено займати першу позицію. Другий бій між українцем і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF.

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