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Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P

Олександр Булава — 13 серпня, 20:25
Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) зберіг лідерство в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Новий рейтинг опублікував журнал The Ring.

Усика очолив рейтинг після його перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Американець Теренс Кроуфорд, який напередодні переміг Ісраїла Мадрімова та став чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії, зберіг третю позицію.

Рейтинг P4P від The Ring

  1. Олександр Усик (22-0, 14 KO)
  2. Наоя Іноуе (27-0, 24 KO)
  3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)
  4. Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 KO)
  5. Джессі Родрігес (20-0, 13 КО)
  6. Артур Бетербієв (20-0, 20 КО)
  7. Дмитро Бівол (23-0, 12 КО)
  8. Джервонта Девіс (30-0, 28 КО)
  9. Дзунто Накатані (28-0, 21 КО)
  10. Девін Хейні (31-0, 15 КО)

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF.

Бокс Олександр Усик P4P

Олександр Усик

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