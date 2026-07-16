Легендарний ексфорвард очолить мексиканський клуб

Легендарний ексфорвард збірної Аргентини Ернан Креспо стане новим головним тренером мексиканського Атласа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже узгодили дворічний контракт. Незабаром про призначення Креспо оголосять офіційно.

Попереднім місцем роботи Креспо був бразильський Сан-Паулу, звідки його звільнили у березні поточного року. Також у своїй тренерській кар'єрі 51-річний аргентинець працював із Моденою, Банфілдом, Дефенса і Хустісія, Аль-Духаїлем і Аль-Айном.

У минулому сезоні Атлас посів 6 місце в регулярному чемпіонаті Мексики, після чого вилетів у чвертьфіналі стадії плейоф. Креспо — відомий аргентинський нападник, який протягом кар'єри виступав за Рівер Плейт, Парму, Лаціо, Інтер, Мілан, та Челсі.