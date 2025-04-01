Без Усика та Кличків: легендарний тренер назвав 10 найкращих боксерів хевівейту в історії
Легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом та іншими відомими боксерами, назвав 10 найкращих боксерів надважкої ваги в історії.
Про це він сказав у новому випуску свого подкасту.
"Леннокс повертався після дострокових поразок, а це багато вартує. Холмс мав найкращий джеб в історії. Аргументуйте скільки завгодно. Мені все одно! Демпсі брав участь у парочці найбільших боїв у найкращий в історії боксу час. Танні був розумним і жорстким.
Форман був особливим. Марчіано? Дуже недооцінений. Ми знаємо, що він мав удар. Знаємо, що він був крутим. Але не усвідомлюємо, наскільки він був геніальним.
Джонсон – перший темношкірий чемпіон у хевівейті. А який боєць! Яка особистість! Який чоловік! Дуже круто міксував атаку та захист. Відмінний футворк. Відмінна міць.
Алі на другій позиції. Це був перший в історії надважковаговик, який демонстрував у рингу швидкість легковаги. І при цьому він умів тримати удар.
Джо Луїс був найкрутішим чоловіком у світі в епоху, коли ще навіть не винайшли термін найкрутішого чоловіка", – сказав Атлас.
Найкраща десятка боксерів хевівейта за версією Тедді Атласа:
- Джо Луїс
- Мухаммед Алі
- Джек Джонсон
- Рокі Марчіано
- Джордж Форман
- №6 залишив вакантною на розгляд фанатів
- Джин Танні
- Джек Демпсі
- Ларрі Холмс
- Леннокс Льюїс
Нагадаємо, Мозес Ітаума висловився про можливий бій з Усиком або Дюбуа.