Без Усика та Кличків: легендарний тренер назвав 10 найкращих боксерів хевівейту в історії

Легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом та іншими відомими боксерами, назвав 10 найкращих боксерів надважкої ваги в історії.

Про це він сказав у новому випуску свого подкасту.

"Леннокс повертався після дострокових поразок, а це багато вартує. Холмс мав найкращий джеб в історії. Аргументуйте скільки завгодно. Мені все одно! Демпсі брав участь у парочці найбільших боїв у найкращий в історії боксу час. Танні був розумним і жорстким.

Форман був особливим. Марчіано? Дуже недооцінений. Ми знаємо, що він мав удар. Знаємо, що він був крутим. Але не усвідомлюємо, наскільки він був геніальним.

Джонсон – перший темношкірий чемпіон у хевівейті. А який боєць! Яка особистість! Який чоловік! Дуже круто міксував атаку та захист. Відмінний футворк. Відмінна міць.

Алі на другій позиції. Це був перший в історії надважковаговик, який демонстрував у рингу швидкість легковаги. І при цьому він умів тримати удар.

Джо Луїс був найкрутішим чоловіком у світі в епоху, коли ще навіть не винайшли термін найкрутішого чоловіка", – сказав Атлас.