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Без Усика та Кличків: легендарний тренер назвав 10 найкращих боксерів хевівейту в історії

Руслан Травкін — 1 квітня 2025, 21:53
Без Усика та Кличків: легендарний тренер назвав 10 найкращих боксерів хевівейту в історії
Тедді Атлас (по центру)
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Легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом та іншими відомими боксерами, назвав 10 найкращих боксерів надважкої ваги в історії.

Про це він сказав у новому випуску свого подкасту.

"Леннокс повертався після дострокових поразок, а це багато вартує. Холмс мав найкращий джеб в історії. Аргументуйте скільки завгодно. Мені все одно! Демпсі брав участь у парочці найбільших боїв у найкращий в історії боксу час. Танні був розумним і жорстким.

Форман був особливим. Марчіано? Дуже недооцінений. Ми знаємо, що він мав удар. Знаємо, що він був крутим. Але не усвідомлюємо, наскільки він був геніальним.

Джонсон – перший темношкірий чемпіон у хевівейті. А який боєць! Яка особистість! Який чоловік! Дуже круто міксував атаку та захист. Відмінний футворк. Відмінна міць.

Алі на другій позиції. Це був перший в історії надважковаговик, який демонстрував у рингу швидкість легковаги. І при цьому він умів тримати удар.

Джо Луїс був найкрутішим чоловіком у світі в епоху, коли ще навіть не винайшли термін найкрутішого чоловіка", – сказав Атлас.

Найкраща десятка боксерів хевівейта за версією Тедді Атласа:

  1. Джо Луїс
  2. Мухаммед Алі
  3. Джек Джонсон
  4. Рокі Марчіано
  5. Джордж Форман
  6. №6 залишив вакантною на розгляд фанатів
  7. Джин Танні
  8. Джек Демпсі
  9. Ларрі Холмс
  10. Леннокс Льюїс

Нагадаємо, Мозес Ітаума висловився про можливий бій з Усиком або Дюбуа. 

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