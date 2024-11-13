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Тайсон: Усик – найкращий суперважковаговик у світі

Олександр Булава — 13 листопада 2024, 17:26
Тайсон: Усик – найкращий суперважковаговик у світі
Майк Тайсон
Getty Images

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) вважає, Олександра Усика (22-0, 14 КО) найкращим надважковаговиком на цей час.

Цитує Тайсона Daily Mail.

"Усик – найкращий суперважковаговик у світі на цей час. Але я хочу, щоб Ф'юрі його переміг. Чому? Бо я його фанат. Тому що його батько надав йому моє ім'я. Я не кину його зараз", заявив Тайсон.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

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