Тайсон після бою з Полом заявив, що ледь не помер у лікарні

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон (50-7, 44 КО) звернувся до вболівальників після поразки від 27-річного блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО) заявивши, що він ледь не помер в лікарні.

Про це "Залізний Майк" написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Це одна із тих ситуацій, коли ти програв, але все одно переміг. Я вдячний за минулу ніч. Жодного жалю, що я вийшов на ринг востаннє. Я мало не помер у червні. Мені зробили 8 переливань крові. Я втратив половину своєї крові і 25 фунтів (11,3 кг) у лікарні і мусив боротися, щоб відновитися для бою, тому я переміг. Те, що мої діти бачать, як я стою сам на сам і закінчую 8 раундів з талановитим бійцем удвічі молодшим за мене перед заповненим стадіоном Dallas Cowboy – це досвід, про який жоден чоловік не має права просити. Дякую", – написав Тайсон.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.



I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.



To… — Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024

У ніч на 16 листопада на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (США) 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон (50-7, 44 КО) зазнав поразки в бою з 27-річним YouTube-блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Бій завершився одноголосним рішення суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73).