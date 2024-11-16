Тайсон після бою з Полом заявив, що ледь не помер у лікарні
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон (50-7, 44 КО) звернувся до вболівальників після поразки від 27-річного блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО) заявивши, що він ледь не помер в лікарні.
Про це "Залізний Майк" написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Це одна із тих ситуацій, коли ти програв, але все одно переміг. Я вдячний за минулу ніч. Жодного жалю, що я вийшов на ринг востаннє. Я мало не помер у червні. Мені зробили 8 переливань крові. Я втратив половину своєї крові і 25 фунтів (11,3 кг) у лікарні і мусив боротися, щоб відновитися для бою, тому я переміг.
Те, що мої діти бачать, як я стою сам на сам і закінчую 8 раундів з талановитим бійцем удвічі молодшим за мене перед заповненим стадіоном Dallas Cowboy – це досвід, про який жоден чоловік не має права просити. Дякую", – написав Тайсон.
У ніч на 16 листопада на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (США) 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон (50-7, 44 КО) зазнав поразки в бою з 27-річним YouTube-блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).
Бій завершився одноголосним рішення суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73).