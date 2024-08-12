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Чемпіон Бокс

Ф’юрі на свій день народження заговорив про завершення кар’єри

Ігор Чернявський — 12 серпня, 16:45
Ф’юрі на свій день народження заговорив про завершення кар’єри

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) планує вийти на пенсію через кілька років.

Його слова наводить Boxing Scene.

"Я закоханий у бокс ще з дитинства, а зараз мені 36 років. Ймовірно, я завершу кар'єру в найближчі кілька років. Це були стосунки любові та ненависті. Часом вони були токсичними. Я перебуваю в цих стосунках і не відмовляюся від них. Я намагаюся робити так, щоб все працювало.

Ми були в цих романтичних стосунках, скільки я себе пам'ятаю, з самого дитинства, а зараз я вже доросла людина, яка має власну сім'ю. Я запитую себе: "Чи варто мені це робити?" — розповів Ф’юрі.

Сьогодні Тайсон святкує своє 36-річчя. Зараз "Циганський король" готується до реваншу з Олександром Усиком. Нагадаємо, в першому бою британець програв роздільним рішенням суддів та ледь не відлетів у нокаут.

Бокс Тайсон Ф'юрі

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