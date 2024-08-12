Ф’юрі на свій день народження заговорив про завершення кар’єри

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) планує вийти на пенсію через кілька років.

Його слова наводить Boxing Scene.

"Я закоханий у бокс ще з дитинства, а зараз мені 36 років. Ймовірно, я завершу кар'єру в найближчі кілька років. Це були стосунки любові та ненависті. Часом вони були токсичними. Я перебуваю в цих стосунках і не відмовляюся від них. Я намагаюся робити так, щоб все працювало.

Ми були в цих романтичних стосунках, скільки я себе пам'ятаю, з самого дитинства, а зараз я вже доросла людина, яка має власну сім'ю. Я запитую себе: "Чи варто мені це робити?" — розповів Ф’юрі.