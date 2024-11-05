Колишній чемпіон UFC дав прогноз на бій Тайсон – Пол

Колишній чемпіон UFC Тайрон Вудлі (19-1-7) дав прогноз на бій між Майком Тайсоном та Джейком Полом. Він вважає, що шанси на перемогу однакові в обох бійців.

Про це він сказав в інтерв'ю TMZ Sports.

"Чесно скажу, шанси дуже рівні. Але рівні тільки через вік Майка. Очевидно, він давно пройшов кар'єрний пік. А ось коли він був на вершині, тоді майже всі його бої нагадували замах на вбивство. Тоді, зрозуміло, що жодних шансів у Пола не було б. Його навіть не допустили б до такого поєдинку. Жодна комісія не ризикнула б санкціонувати такий бій", – сказав Вудлі.

Зазначимо, що Вудлі провів два поєдинки проти Пола за правилами боксу – у першому програв за рішенням суддів, у другому – нокаутом.

Нагадаємо, Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.