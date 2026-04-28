Відомий тренер назвав переможця бою Іноуе – Накатані

Американський тренер Роберт Гарсія поділився очікуваннями від бою між абсолютним чемпіоном світу у другій легшій вазі Наоєю Іноуе (32‑0, 27 KO) та його співвітчизником Дзунто Накатані (32‑0, 24 KO).

Його слова передає Ring Magazine

"Я ставлю на перемогу Іноуе рішенням суддів у чудовому бою, але це буде нелегко. Я вважаю, що це буде найважчий і найзапекліший бій у кар'єрі Іное. Якщо він домінуватиме, то комфортно розбереться з суперником, як справжній чоловік. Але це буде важкий бій для Іное. Він двічі опинявся у нокдаунах, а стиль Накатані ідеально підходить для того, щоб зробити бій близьким. Накатані мав важкий бій проти Себастьяна Ернандеса у грудні, але це був той поєдинок, який змушує тебе вчитися та ставати кращим", – сказав він.

Також тренер пояснив, як Накатані може одержати перемогу в протистоянні з Іноуе.

"Накатані – міцний боєць, який любить вести активну боротьбу. Він б'є надзвичайно сильно, і щоб перемогти, йому потрібно зробити бій жорстким. Він повинен витримувати потужні удари від Іноуе та змушувати його битися. Він повинен чинити тиск. Він не може наносити удари поодинці, бо Іноуе буде контратакувати – це те, у чому він сильний. Ось так і можна перемогти Іноуе. Накатані має міцне підборіддя, він високий і худорлявий, і йому потрібно дотягнути цей бій до пізніх раундів. Я знаю Накатані багато років і 40 років тренувався з його тренером Руді Ернандесом, тому насправді вболіваю за них. Накатані повинен показати чудовий бокс, але я бачу, що Іноуе впорається з ним", – розповів Гарсія.

Їх бій відбудеться 2 травня у Токіо на арені "Tokyo Dome". Трансляція буде доступна на DAZN.

Раніше Накатані відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBC та IBF у найлегшій вазі та дебютував у другій легшій вазі, де перебоксував Себастьяна Реєса.

Іноуе в Ер-Ріяді провів захист титулів проти Давіда Пікассо. Поєдинок тривав повну дистанцію і завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів.