IBF санкціонувала бій за вакантний титул у легкій вазі між Крузом та Субханкуловим

IBF офіційно санкціонувала бій за вакантний титул у легкій вазі між другим номером рейтингу Енді Крузом (7-1, 4 КО) з претендентом Артуром Субханкуловим (12-0, 6 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Команди боксерів мають досягти домовленостей до 7 жовтня, інакше будуть оголошені промоутерські торги.

Титул став вакантним після того, як колишній чемпіон Реймонд Мураталла вирішив піднятися у вищу вагову категорію.

24 січня Круз поступився Мураталлі рішенням більшості суддів, а 19 липня Енді переміг мексиканця Абрахама Монтойю.

Субханкулов у поточному році він здобув уже дві перемоги, остання з яких сталась у 12-му раунді проти Баходура Усмонова 24 квітня.

Нагадаємо, напередодні Педді Донован (16-2, 12 КО) здобув дострокову перемогу над північноірландцем Тайроном Маккенною (25-7-1, 8 КО) на вечорі боксу в Дубліні.