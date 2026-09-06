Екссуперник Чухаджяна технічним нокаутом переміг Маккенну

Ірландський напівсередньоваговик Педді Донован (16-2, 12 КО) здобув дострокову перемогу над північноірландцем Тайроном Маккенною (25-7-1, 8 КО) на вечорі боксу в Дубліні.

Бій завершився у четвертому раунді. Донован із перших хвилин продемонстрував перевагу у швидкості та техніці й змусив 36-річного Маккенну працювати другим номером.

У другому раунді ірландець відправив суперника в нокдаун точним ударом у корпус. Маккенна намагався відповідати, але не міг нав'язати звичний для себе бокс.

До четвертого раунду перевага Донована стала очевидною. Ірландець продовжував завдавати акцентованих ударів, а один із лівих ударів спричинив серйозне розсічення над лівим оком Маккенни.

Лікар біля рингу оглянув травму та рекомендував рефері зупинити поєдинок. У результаті Донован здобув перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, у травні Донован переміг Карена Чухаджяна одноголосним рішенням суддів у фінальному відбірковому бою за титул IBF у напівсередній вазі.