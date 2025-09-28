Станіоніс закрив поразку Еннісу впевненою перемогою над Махенсе

Колишній чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі Еймантас Станіоніс (16-1, 9 КО) впевнено переміг представника ПАР Джабулані Махенсе (16-3, 8 КО).

Вечір боксу відбувся у рідному місті Еймантаса — Каунасі (Литва). Бій тривав усі 10 раундів та завершився одноголосною перемогою Станіоніса: 99-91, 100-90 та 99-91.

Господар рингу з перших хвилин заволодів ініціативою в поєдинку. Він тиснув, скорочував дистанцію, підключав силові удари та працював по корпусу. На це африканець зміг відповісти конкурентними раундами на старті бою, проте надалі зустріч односторонній характер.

Нагадаємо, Станіоніс втратив титул у квітні проти Джарона Енніса. У шостому раунді литовець побував у нокдауні, після чого його команда вирішила завершити бій.

У червні Джабулані Махенсе переміг Чарльза Місанджо технічним нокаутом у першому раунді.