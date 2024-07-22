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Хижняк розпочне Олімпіаду-2024 з 1/8 фіналу

Олександр Булава — 22 липня, 17:06
Хижняк розпочне Олімпіаду-2024 з 1/8 фіналу

Український боксер Олександр Хижняк завдяки високому рейтингу стартує на Олімпійських іграх-2024 у Парижі зі стадії 1/8 фіналу.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Хижняк займає 3-тю сходинку посіву й автоматично проходить до 1/8 фіналу. Його бій запланований на 30 липня.

Зазначимо, що 2 серпня відбудуться чвертьфінали, 4 серпня пройдуть півфінали, 7 серпня – фінал.

Нагадаємо, на Іграх-2020 у Токіо Олександр у фіналі програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді та здобув срібну нагороду.

Зазначимо, що окрім Хижняка на Олімпіаді в Парижі виступлять ще два українських боксери — Айдер Абдураімов (до 57 кг) та Дмитро Ловчинський (понад 91 кг).

Олімпіада у Парижі стартує 26 липня.

Бокс Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

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