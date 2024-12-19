Гірн: Стиль Богачука фактично створений для Девіса

Промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн прокоментував майбутній поєдинок українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (24-2, 23 КО) з Ішмаелем Девісом (13-0, 6 КО).

Слова промоутера передає YouTube канал Matchroom Boxing.

" Стиль Богачука фактично створений для Девіса. Богачук йде на тебе прямо, він не знає жалю. Він дуже хороший боєць, і я не можу дочекатися цього бою", – сказав Гірн.

Нагадаємо, Богачук в андеркарді бою-реваншу між чемпіоном світу WBO/WBA/IBO/WBC у надважкій вазі Олександром Усиком та колишнім володарем титулу WBC у хевівейті Тайсоном Ф’юрі мав зустрітись на рингу з ексчемпіоном світу у першій середній вазі, боксером із Узбекистана Ісраїлем Мадримовим (10-1-1, 7 КО).

Однак Мадримов відмовився від поєдинку, після чого його замінив Девіс.

В останньому своєму поєдинку Богачук програв Верджилу Ортісу роздільним рішенням суддів. У першому та восьмому раундах Сергій відправляв свого візаві до нокдауну. Однак після 12 раундів один суддя зафіксував нічию, а двоє інших віддали перевагу Ортісу.

Раніше Едді Гірн змінив думку щодо фаворита бою-реваншу Усик – Ф’юрі.