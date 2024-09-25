Рішення щодо повернення боксу на Олімпіаді-2028 розглянуть у 2025 році – джерело

Майк Макаті, виконавчий директор федерації аматорського боксу США, розповів про деталі в обговоренні питань щодо повернення боксу у програму Олімпійських ігор 2028 у США.

"На цю мить бокс все ще не входить до програми Олімпіади в Лос-Анджелесі 2028. Це пов’язано з рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) після призупинення діяльності Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Однак МОК визнав, що міжнародну федерацію потрібно залучити для спостереження за боксом на Іграх. Бокс США разом із приблизно 42 іншими країнами приєднався до Всесвітнього боксу, нової міжнародної федерації, яку ми допомогли заснувати. World Boxing працює над тим, щоб відповідати вимогам МОК, таким як антидопінгові правила, фінансова прозорість і чесність в ігровому полі. Ми оптимістично налаштовані, що МОК прийме рішення щодо боксу Олімпіаді-2028 на початку 2025 року", — сказав Макаті.

Зазначимо, слова про виключення боксу та важкої атлетики із програми Ігор вже давно перебувають в інформаційному полі, у 2021 році голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив стурбованість щодо цих двох видів спорту, тому що у федераціях існують серйозні проблеми з керуванням.

Також бокс та важка атлетика разом із сучасним п'ятиборством не були включені до програми Олімпійських ігор 2028 року, що проходитимуть у Лос-Анджелесі. Раніше МОК назвав умови, за яких дисципліни можуть потрапити до програми Олімпіади.