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Сосновський: Для українського боксу буде великий плюс, якщо Хижняк залишиться в аматорах

Андрій Яросименко — 14 серпня, 11:11
Сосновський: Для українського боксу буде великий плюс, якщо Хижняк залишиться в аматорах

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що українському боксу буде краще, якщо Олександр Хижняк продовжить кар'єру в аматорах.

Його слова передає Sport24.

"Чи залишиться Хижняк до Олімпіади-2028 в аматорах? Вони самі прийматимуть рішення — він і батько. Я висловився з цього питання. Для українського боксу це буде великий плюс. Він дуже допоможе команді. Це буде його третя Олімпіада. Таких боксерів, які б тричі брали участь в Іграх, у нашій історії не було. Нехай відпочине.
Можна дати йому півтора року, хай іншим видом спорту займеться. Не тримати його в боксі, фізичну форму можна підтримувати як Сашко Усик, який грає у футбол, у теніс можна грати. Треба розвантажитися. А десь за два з половиною роки знову розпочати з чемпіонату України. Готувати, як перед Олімпіадою в Парижі — індивідуально", — сказав наставник.

Після здобуття омріяного золота Олімпійських ігор 2024 Хижняк розповів, що під час підготовки взагалі не думав про своє майбутнє. Зараз він не готовий вирішити — залишатися в аматорах і готуватися до Лос-Анджелеса-2028, чи переходити у професійний бокс.

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