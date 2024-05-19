Сосновський: Усик був точніший, проявив характер та волю

Головний тренер збірної України Дмитро Сосновський поділився думками, щодо перемоги Олександра Усика (22-0-0, 14 KO) над британцем Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

Фахівець прокоментував чемпіонський бій в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Бій супер, класний. Ми в Таїланді дивилися всі разом і чекали суддівських записок, бо ми ж не знаємо, як вони рахують. Але, на нашу думку, Усик був точніший, добре все зробив, проявив характер, волю, перетерпів. Як на нас, він молодець.

Чи здивований я спокійною поведінкою Ф'юрі після поєдинку? Ні, це нормально. Він сказав після бою так, як він думає, як воно є, що для Сашка важлива перемога, а для нього — задоволення в ринзі та багато грошей. Якщо чесно, Тайсон також провів хороший бій", — сказав Сосновський.

Нагадаємо, що Ф’юрі завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Усик. Після бою Олександр одразу вирушив до лікарні, але потім повернувся на арену, щоб відповісти на питання журналістів. Наприкінці пресконференції новоспечений абсолютний чемпіон не стримав сліз, згадуючи свого покійного батька.