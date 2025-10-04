Моррел та Сміт проведуть бій у 2026 році – Гірн

Кубинець Девід Моррел (12-1, 9 КО) може провести бій проти тимчасового чемпіона WBO у напівважкій вазі Каллума Сміта (31-2, 22 КО) у 2026 році.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн в інтерв'ю The Ring.

"Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом про організацію цього бою в межах саудівського вечора боксу на початку 2026 року. Ми практично домовилися про це, сподіваємося, ви побачите цей бій там. Це буде неймовірний бій, блискучий бій", – сказав Гірн.

Востаннє Каллум Сміт виходив на ринг у лютому 2025 року. Тоді він переміг Джошуа Буатсі одноголосним рішенням суддів та завоював пояс, яким володіє зараз.

Моррел попередній поєдинок провів 12 липня та переміг Імама Хатаєва.

Раніше Гірн розповів, коли повернеться у ринг Дієго Пачеко.