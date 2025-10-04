Українська правда
Гірн назвав дату наступного бою Пачеко

Олександр Булава — 4 жовтня 2025, 19:33
Гірн назвав дату наступного бою Пачеко
24-річний американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко(24-0, 18 КО) наступний бій проведе 13 грудня.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн у коментарі The Ring.

"Це буде на Західному узбережжі, і це буде ще один великий вечір боксу. Дієго Пачеко проведе бій на цьому шоу. Там відбудуться чемпіонські поєдинки та виступлять деякі з наших найкращих талантів.

Ми дуже потужно завершуємо рік, і я думаю, що у 2026 році ви побачите наш найкращий календар за всю історію", – заявив Гірн.

Matchroom розглядає варіанти з Лос-Анджелесом або Стоктоном.

Нагадаємо, у січні Пачеко завдав першої поразки Стівену Нельсону. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Дієго одноголосним рішенням суддів: тричі по 117:111. А у липні він переміг нокаутом у шостому раунді Мацея Сулецкі.

