Гірн назвав дату наступного бою Пачеко

24-річний американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко(24-0, 18 КО) наступний бій проведе 13 грудня.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн у коментарі The Ring.

"Це буде на Західному узбережжі, і це буде ще один великий вечір боксу. Дієго Пачеко проведе бій на цьому шоу. Там відбудуться чемпіонські поєдинки та виступлять деякі з наших найкращих талантів.

Ми дуже потужно завершуємо рік, і я думаю, що у 2026 році ви побачите наш найкращий календар за всю історію", – заявив Гірн.