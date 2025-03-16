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Гвоздика в списку немає: Гірн назвав потенційних суперників Сміта

Руслан Травкін — 16 березня 2025, 09:24
Гвоздика в списку немає: Гірн назвав потенційних суперників Сміта
Ноніто Донейр та Каллум Сміт
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Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси тимчасового чемпіона WBO у напівважкій вазі британця Каллума Сміта (31-2, 22 КО), хотів би, щоб його клієнт провів бій проти (29-0, 24 КО) чи Давіда Морреля (11-1, 9 КО).

Слова Гірна цитує Boxingscene.com.

"У нас були деякі розмови про бій Каллума Сміта проти Бенавідеса, а також Каллума Сміта проти Девіда Моррелля. Каллум зараз перебуває справді в добрій позиції. Знаєте, він обов'язковий претендент на титул WBO, хоч зрозуміло, що його зараз не покличуть на бій із чемпіоном.

На жаль, якщо у ваговій категорії з'являється незаперечний, то все перемішується. Є ще IBF, а також Бенавідес. Якщо чесно, я думаю, що пояси звільняться протягом наступних дванадцяти місяців", – сказав Хірн.

Нагадаємо, нещодавно українець Олександр Гвоздик виявив бажання провести бій проти Сміта.

Бокс Едді Гірн Олександр Гвоздик Каллум Сміт

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