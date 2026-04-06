Бій Каллума Сміта в Ліверпулі скасовано

Бій тимчасового чемпіона WBO у напівважкій вазі Каллума Сміта (31-2, 22 КО) з кубинцем Девідом Моррелом (12-1, 9 КО) скасовано.

Про це повідомляє The Ring.

Світова боксерська організація (WBO) санкціонувала цей поєдинок у грудні. Бій був запланований на 18 квітня у рідному місті британця – Ліверпулі на арені "M&S Bank".

Причини такого рішення не розголшуються.

Востаннє Каллум Сміт виходив на ринг у лютому 2025 року. Тоді він переміг Джошуа Буатсі одноголосним рішенням суддів та завоював пояс, яким володіє зараз.

Моррел попередній поєдинок провів 12 липня та переміг Імама Хатаєва.

