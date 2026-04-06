Бокс

Бій Каллума Сміта в Ліверпулі скасовано

Олександр Булава — 6 квітня 2026, 22:46
Бій тимчасового чемпіона WBO у напівважкій вазі Каллума Сміта (31-2, 22 КО) з кубинцем Девідом Моррелом (12-1, 9 КО) скасовано.

Про це повідомляє The Ring.

Світова боксерська організація (WBO) санкціонувала цей поєдинок у грудні. Бій був запланований на 18 квітня у рідному місті британця – Ліверпулі на арені "M&S Bank".

Причини такого рішення не розголшуються.

Востаннє Каллум Сміт виходив на ринг у лютому 2025 року. Тоді він переміг Джошуа Буатсі одноголосним рішенням суддів та завоював пояс, яким володіє зараз.

Моррел попередній поєдинок провів 12 липня та переміг Імама Хатаєва.

Раніше повідомлялося, що український боксер Сергій Богачук наступний бій проведе 10 травня. Його суперником буде Шейн Мозлі-молодший.

