Ціна перемоги: Усик відправився до лікарні після бою з Ф'юрі
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) не зможе взяти участь у пресконференції після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).
Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у X (колишній Twitter).
Зазначається, що українець відправився до лікарні з підозрою на перелом щелепи. Цю інформацію підтвердив Ф'юрі під час спілкування з журналістами.
Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.
Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.
Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.