Ціна перемоги: Усик відправився до лікарні після бою з Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) не зможе взяти участь у пресконференції після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у X (колишній Twitter).

Зазначається, що українець відправився до лікарні з підозрою на перелом щелепи. Цю інформацію підтвердив Ф'юрі під час спілкування з журналістами.

‼️ Tyson Fury has arrived at the post-fight press conference, Oleksandr Usyk has gone to hospital with a suspected broken jaw and won’t be attending… pic.twitter.com/T1jqV87yMO — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2024

Tyson Fury confirms that Usyk has gone to hospital with a suspected broken jaw 😮



🎬 @MatchroomBoxing #FuryUsyk | #RingOfFire pic.twitter.com/dQa31HhLlG — IFL TV (@IFLTV) May 19, 2024

Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.