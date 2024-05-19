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Ціна перемоги: Усик відправився до лікарні після бою з Ф'юрі

Станіслав Лисак — 19 травня, 03:47
Ціна перемоги: Усик відправився до лікарні після бою з Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) не зможе взяти участь у пресконференції після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у X (колишній Twitter).

Зазначається, що українець відправився до лікарні з підозрою на перелом щелепи. Цю інформацію підтвердив Ф'юрі під час спілкування з журналістами.

Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

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