Батьку ми це зробили: перші слова Усика після перемоги над Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик звернувся до покійного батька після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

"Батьку ти чуєш мене, ми це зробили! Дякую дуже моїй команді, дякую Богу. Це великі можливості для мене, для моєї країни. Чудові часи, чудовий день", — заявив Усик відразу після бою.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.