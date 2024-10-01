Американський боксер переважив Сіренка на 12 кг перед боєм

Український боксер надважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) та американець Брендон Кармак (7-5-3, 4 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм.

Вага Сіренка склала 118 кг, а 32-річний Кармак показав 130,2 кг. Бій відбудеться в ніч з 1 на 2 жовтня у Нешвіллі, штат Теннессі, США.

Зазначимо, що суперник українця переміг лише в одному зі своїх останніх п’яти поєдинків.

Нагадаємо, що у квітні Сіренко здійснив довгоочікуване повернення на ринг після паузи тривалістю 2,5 роки. Владислав без проблем розбив Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО). Післяж того він у такому ж домінантному стилі переміг іншого джорнімена Кейта Барра (21-16-1, 8 КО).