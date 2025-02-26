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Готовий битися з будь-ким: Сіренко – про свій наступний бій

Олександр Булава — 26 лютого 2025, 13:42
Готовий битися з будь-ким: Сіренко – про свій наступний бій
Владислав Сіренко

Український боксер Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) заявив, що незабаром повинні з'явитися новини щодо його наступного поєдинку.

Цитує боксера Sport.ua.

"Мій наступний бій? Станом на зараз в мене все на етапі обговорення, тому новини щодо мого останнього поєдинку будуть трохи згодом.

Я б хотів провести ще не один поєдинок в Україні, але зараз трохи інші плани у мене та моєї команди", – розповів боксер.

Наступним суперником Сіренко хотів би бачити бійця з першої тридцятки рейтингу.

"Станом на зараз мені цікаві всі імена і я вважаю, що готовий боксувати з будь-ким з топ-30", – розповів Сіренко.

В останньому бою Владислав у жовтні нокаутом переміг американця Брендона Кармака. Наразі боксер розпочав підготовку до наступного поєдинку.

Владислав Сіренко

Владислав Сіренко

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