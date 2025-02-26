Готовий битися з будь-ким: Сіренко – про свій наступний бій

Український боксер Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) заявив, що незабаром повинні з'явитися новини щодо його наступного поєдинку.

Цитує боксера Sport.ua.

"Мій наступний бій? Станом на зараз в мене все на етапі обговорення, тому новини щодо мого останнього поєдинку будуть трохи згодом.

Я б хотів провести ще не один поєдинок в Україні, але зараз трохи інші плани у мене та моєї команди", – розповів боксер.