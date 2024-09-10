Сіренко назвав найперспективніших українських надважковаговиків

Український надважковаговик Владислав Сіренко вважає, що у майбутньому Віктор Вихрист та Олександр Захожий можуть досягнути успіху в суперважкому дивізіоні.

Його слова передає vRINGe.

"Міркую, адже дуже багато знаю про бокс. У цьому моя проблема. Одразу ж починаю собі прокручувати: "У того хороші фізичні дані. А в того є прекрасний досвід. Той більш вольовий. Той ще якийсь..." Не знаю... Я б краще за всіх підписав і всім дав шанс проявити себе. От чесно.

Дуже складно вибрати одного. Прямо щоб одного... Не знаю... Вихрист дуже перспективний боєць. Однозначно. Захожий теж себе проявляє дуже добре. Природно, є сенс інвестувати в таких спортсменів", — сказав Сіренко.