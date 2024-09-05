Сіренко підтвердив дату свого наступного поєдинку

Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) свій наступний бій проведе 1 жовтня.

Про це боксер повідомив BWTM SPORTS GAMING.

Проте менш ніж за місяць Сіренко ще не знає проти кого вийде на ринг та місце де буде бій.

"У мене були довгі переговори щодо бою на жовтень. Ми домовилися про це з менеджером. У мене запланований бій на 1 жовтня. Це не буде гучний поєдинко, але для мене це буде ще один крок до повернення на ринг після тривалої паузи, після травми.

Я не знаю, де буде бій, не знаю, з ким, але я відчуваю, що ментально, фізично готовий до хорошого бою, і для мене буде благословенням провести хороший поєдинок і мати шанс показати свої навички, показати, хто я є", — заявив Сіренко.